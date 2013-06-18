قنديل: منظومة رقمية لحل أزمات المصريين

القاهرة – (خاص) محمد حبوشة

أكد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري على أهمية تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وأن تلعب دورًا فاعلاً في هذا الصدد، وذلك من خلال بناء منظومة مُتكاملة تعتمد على تكامل وترابط أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات المُختلفة بعد تنقيتها وتحديثها في نظام موحد يُقدم من خلاله الخدمات المُختلفة للمواطني ، بشكل يضمن تأمين تداول البيانات وحماية الخصوصية لبيانات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس قنديل الاجتماع الأول للجنة القومية لمشروع الهوية الرقمية، بحضور السادة وزراء التأمينات، الإسكان، الصحة، التنمية المحلية، الكهرباء، التموين، الاتصالات، البترول، المالية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير البنية الفنية الأساسية، والتشريعية اللازمة لتطبيق تلك المنظومة.

وبحسب السفير علاء الحديدي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن عمل اللجنة يأتي في إطار الاتفاق على وضع إستراتيجية عامة للمُجتمع الرقمي للمُستقبل في مصر، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لمُساعدة الدولة في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مُشيرًا إلى أن هدف وفكرة المشروع يتمحور حول بناء منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين، وذلك عن طريق وثيقة موحدة مؤمنة ومشفرة تُستخدم في الحصول على الخدمات المختلفة المقدمة سواء من القطاع الخاص أو العام.

وأضاف الحديدي أنه من المتوقع أن تساعد تلك المنظومة في تحسين العديد من الخدمات للمواطنين ولعل أبرز تلك الخدمات هو المساعدة في حل أزمات (الخبز والسولار والبوتاجاز) وضمان توزيع الدعم بطريقة عادلة، تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين، ميكنة العمل داخل المحاكم والنيابات المصرية، تيسير عمليات الانتخابات والاستفتاءات، تيسير دفع وتحصيل الضرائب ... الخ.

وتُبنى إستراتيجية المشروع على اعتماد الرقم القومي الذكي المصري للمواطن أن يكون الرقم الوحيد المميز للهوية الرقمية عبر الشبكات الرقمية المختلفة في مصر، ووضع المعايير والمواصفات القياسية الموحدة لضمان تكامل قواعد البيانات، واقتراح التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروع الهوية الرقمية بما يضمن سرية المعلومات وأمانها وخصوصيتها.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة القومية لمشروع إدارة الهوية الرقمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2013.