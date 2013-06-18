صور.. حمام سباحة عالمي يدخل موسوعة غينيس

إرم – (خاص) أحمد ديب

أطلقت الدولة اللاتينية تشيلي أضخم وأكبر حمام سباحة في العالم، وهو حمام "سان ألفونسو ديل مار"، والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول وأعمق حمام سباحة حول العالم.

وبلغت تكلفة حمام "سان ألفونسو ديل مار" ما يقرب من مليار جنيه إسترليني، وبطول 1 كيلومتر، وعمق وصل إلى 115 قدماً (35 متراً)، حيث استغرق تشييده 5 سنوات متواصلة.

كما تحدثت إدارة الحمام أن سعته تبلغ 66 مليون غالون من الماء المالح، والمنقى بأفضل وأكثر الطرق تطوراً في العالم.

كما يتم تحويل 250 مليون لتراً من الماء من المحيط بواسطة مضخات عملاقة، وتمر عبر فلاتر ضخمة لتنقيتها قبل وصولها إلى حمام السباحة.

ويحيط بالحمام منتجع وسلسلة فنادق بأشكال هرمية، وتطل جميعها على المحيط الأطلسي وحمام السباحة.