الأهرام: قنديل وسيف القانون

وتتحدث الصحيفة عن ضرورة حماية التظاهرات السلمية والأرواح، والمنشآت العامة والخاصة، في الوقت الذي يقول فيه قنديل أن الحكومة والدولة تأخذان الأمر علي محمل الجد، وأن هناك إجراءات حالية تقوم بها الشرطة المصرية لجمع الأسلحة غير المرخصة، التي تستخدم في أحداث الشغب، ملتزمة في ذلك الأمر بتطبيق القانون. وحذر من أن التخريب والتدمير اللذين يحاول البعض إحداثهما، سيقابلان بكل قوة وحسم.

وتشير إلى رأي رئيس مجلس الوزراء المصري بأن الترتيبات السياسية تتضمن التعاون بين الحكومة ومجلس الشورى، لإنهاء القوانين قبل عرضها علي المحكمة الدستورية، حيث سيعقب ذلك الاتفاق على موعد الانتخابات، وبالتالي الانتهاء من المرحلة الانتقالية.