السعودية تبدأ بإرسال الصواريخ لسوريا

دبي - قال مصدر خليجي مطلع الاثنين إن السعودية بدأت في إمداد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات "على نطاق صغير" منذ نحو شهرين.

وذكر المصدر أن الصواريخ التي تطلق من الكتف تم الحصول على معظمها من موردين في فرنسا وبلجيكا مضيفا أن فرنسا دفعت تكاليف نقل الأسلحة إلى المنطقة.

وأضاف المصدر أن الامدادات تصل إلى اللواء سليم إدريس قائد أركان الجيش السوري الحر الذي مازالت السعودية تعتبره "رجل المرحلة" في المعارضة السورية.

وقال المصدر الخليجي دون الخوض في التفاصيل إن السعودية بدأت في القيام بدور أنشط في الصراع السوري خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب تكثيف الصراع.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم وزارة الخارجية.

وعاد الملك عبد الله إلى السعودية يوم الجمعة الماضي بعد أن قطع عطلته في المغرب للتعامل مع ما وصفتها وسائل الإعلام الحكومية "بتداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة حاليا."

وتقول مصادر دبلوماسية في المملكة إن الرياض يزداد قلقها بعد دخول حزب الله اللبناني الشيعي في الصراع وما أعقب ذلك من هزيمة المعارضة في القصير.