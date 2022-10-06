تصرف غريب من هالاند أثناء هجمة لمانشستر سيتي على كوبنهاغن (فيديو)

أثار إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دهشة المتابعين بعد تصرفه الغريب أثناء إحدى هجمات ناديه على كوبنهاغن أمس في دوري أبطال أوروبا.

ورفع هالاند رصيده إلى 19 هدفا مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات هذا الموسم بثنائية اخرى في فوز فريقه الساحق 5-صفرعلى كوبنهاغن في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء الأربعاء.

ولفت هالاند الانتباه حينما ترك إحدى هجمات فريقه من أجل التقاط "عبوة الرذاذ المتلاشي" الخاصة بحكم المباراة من الأرض ثم ذهاب لمنحها له قبل الركض نجوم منطقة الجزاء مجددا لمتابعة الهجمة.

وابدى متابعون كثر دهشتهم من تصرف هالاند الذي أظهر تصرفه على نحو طبيعي ربما أكثر من اللازم في مباراة رسمية تلعب في أهم مسابقة كرة قدم في أوروبا.