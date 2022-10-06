تصرف غريب من هالاند أثناء هجمة لمانشستر سيتي على كوبنهاغن (فيديو)
أثار إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دهشة المتابعين بعد تصرفه الغريب أثناء إحدى هجمات ناديه على كوبنهاغن أمس في دوري أبطال أوروبا.
ورفع هالاند رصيده إلى 19 هدفا مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات هذا الموسم بثنائية اخرى في فوز فريقه الساحق 5-صفرعلى كوبنهاغن في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء الأربعاء.
ولفت هالاند الانتباه حينما ترك إحدى هجمات فريقه من أجل التقاط "عبوة الرذاذ المتلاشي" الخاصة بحكم المباراة من الأرض ثم ذهاب لمنحها له قبل الركض نجوم منطقة الجزاء مجددا لمتابعة الهجمة.
وابدى متابعون كثر دهشتهم من تصرف هالاند الذي أظهر تصرفه على نحو طبيعي ربما أكثر من اللازم في مباراة رسمية تلعب في أهم مسابقة كرة قدم في أوروبا.
وعلق أحد المشجعين: "إنه يقوم بمهام جانبية".
وقال متابع آخر على الإنترنت: "كرة القدم سهلة للغاية بالنسبة له".
ولم تكن هناك ثلاثية أخرى لهالاند أمام كوبنهاغن، حيث قرر مدربه بيب غوارديولا استبداله بين شوطي المباراة على الأرجح من أجل إراحته بسبب جدول الفريق المزدحم خلال الفترة المقبلة.
وبهذا الفوز على كوبنهاغن رفع سيتي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة، ويحتاج إلى نقطتين فقط لحجز مقعده في مراحل خروج المغلوب بينما يتذيل كوبنهاغن المجموعة بنقطة وحيدة من ثلاث مباريات.
وأحرز مانشستر سيتي 20 هدفا في اخر خمس مباريات انتصر فيها جميعا، في إشارة إلى أن فريق المدرب بيب جوارديولا في أفضل حالاته حاليا.