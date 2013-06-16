السعودية تستعد لحجب واتس آب

ذكرت صحف محلية أن السعودية تعتزم قريباً حجب خدمة واتس آب التي تتيح الاتصال عبر الإنترنت في حال فشلت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في الالتزام بالمتطلبات واللوائح المعمول بها في المملكة.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مؤخراً إنها قررت وقف العمل بتطبيق فايبر للاتصالات عبر الإنترنت كونه لا يفي بالأنظمة المعمول بها في المملكة.

ويصعب مراقبة التطبيقات مثل فايبر وواتس آب كما أنها تحرم شركات الاتصالات من إيرادات المكالمات الدولية والرسائل النصية.

ويبدو أن المملكة تسعى بصورة أكبر إلى السيطرة على الفضاء المعلوماتي مع الاستخدام الهائل للإنترنت والهواتف الذكية وذلك لأسباب من بينها القوانين الصارمة التي تحد من فرص الاختلاط.

وقال عبدالله الضراب محافظ هيئة الاتصالات لصحيفة اراب نيوز "أجرينا اتصالات مع واتس آب ومنصات اتصال أخرى لاقناعهم بالتعاون والالتزام بقواعد خدمات الاتصالات في المملكة إلا أن تلك الاتصالات لم تسفر عن شيء بعد".

وأضاف الضراب أنه جرى حجب خدمة فايبر الأسبوع الماضي لعدم الالتزام وإن واتس آب وسكايب ربما يكونا التاليين في القائمة.

ورداً على سؤال حول الموعد المتوقع لحجب واتس آب قال الضراب للصحيفة إنه من المحتمل أن يكون قبل شهر رمضان والذي من المتوقع أن يبدأ في التاسع من يوليو.

وكانت الهيئة قالت في مارس إنها طلبت من شركات الاتصالات التأكد من أن تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت مثل سكايب وواتس آب وفايبر تطابق اللوائح المعمول بها بعدما تبين أن بعض تلك الأنظمة لا يتماشى مع المتطلبات والأنظمة السارية.

ونقلت صحف محلية آنذاك أن الهيئة طلبت من شركة الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" إخبارها ما إذا كان بمقدورهم مراقبة أو حجب تلك التطبيقات.

وتحظى وسائل الاتصال عبر الإنترنت - لاسيما تويتر - بشعبية كبيرة بين السعوديين وأثارت جدلا واسعاً حول موضوعات دينية وسياسية في المملكة التي يعتبر فيها مثل هذا النقاش العام في أفضل الأحوال عملا غير لائق وفي بعض الأحيان غير قانوني.

وبلغ عدد مشتركي الاتصالات في السعودية 53 مليون مشترك بنهاية 2012 بنسبة انتشار 188 بالمئة. فيما بلغ عدد مشتركي خدمات الإنترنت 15.8 مليون ووصل عدد مشتركي خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة إلى 12.28 مليون مشترك بنهاية 2012.

ووفقاً ليوتيوب يبلغ متوسط المشاهدة للمستخدم الواحد في لمقاطع الفيديو على الإنترنت في السعودية ثلاثة أمثال المستوى المسجل في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة.

والمكالمات الهاتفية الدولية والرسائل النصية مصدر ربح هائل لشركات الاتصالات في السعودية التي يقيم فيها نحو تسعة ملايين وافد وعامل أجنبي يتزايد استخدامهم لوسائل الاتصال عبر الإنترنت مثل فايبر للتحدث مع أقاربهم وذويهم في بلدان أخرى.