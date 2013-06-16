الزمالك يبدأ البحث عن بديل فييرا

القاهرة - بدأ الزمالك رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة البرازيلي جورفان فييرا الذي قرر أن يكون الشهر المقبل هو آخر عهده في قيادة الفريق المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفض فييرا تجديد التعاقد مع الزمالك قائلاً أنه يرغب في البحث عن فرصة أخرى مستقبلاً.

وقد توالت التكهنات والترشيحات من جانب وسائل الإعلام المحلية حول من يخلف فييرا عندما يحزم حقائبه ويرحل.

وقال مدحت بهجت عضو مجلس إدارة الزمالك والمكلف بملف تجديد تعاقد فييرا أن المدرب لم يوافق على التجديد حتى الآن بسبب الظروف التي تمر بها الكرة المصرية حاليا وظروفه الأسرية.

وأضاف "لم نتفاوض مع أي مدرب من المدربين الذين تدور حولهم الترشيحات سواء مصريا او اجنبيا ..وما يتردد من ترشيحات مجرد اجتهادات شخصية لا تسأل عنها إدارة الزمالك."

وتابع "سبب عدم تفاوضنا بشكل مباشر يرجع إلى احترامنا لفييرا الذي ما زال يؤدي عمله وتحقيق الاستقرار للفريق وهو مقبل على المرحلة الختامية للموسم الكروي والتي تتضمن حسم بطولتي الدوري وكأس مصر."

وأكد بهجت أن عدم فتح قنوات التفاوض مع المرشحين لا يعني أننا نتجاهل قضية البحث عن بديل لفييرا وأضاف "مجلس الإدارة يعمل بالتنسيق مع لجنة الكرة على حصر المرشحين للمنصب وسيتم الإعلان عما سنتوصل إليه في الوقت المناسب."

وبعيدا عما تدرسه لجنة الكرة بالزمالك يأتي حلمي طولان مدرب حرس الحدود على رأس قائمة المرشحين لتولي المسؤولية خلفا لفييرا.

ويعد طولان مدرب الزمالك السابق دائماً من الأسماء التي يطرحها مجلس الإدارة عند رحيل أي مدرب للفريق نظراً لما يتمتع به من قدرة عالية فى التعامل مع اللاعبين وخبرته الكبيرة في مجال التدريب.

ورغم قوة موقفه واقترابه من المنصب إلا أن طولان أكد أن أحدا لم يفاتحه في الأمر.

وأضاف طولان "لم يفاتحني أحد من ادارة الزمالك بأمر ترشيحي لتدريب الفريق."