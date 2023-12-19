"فاتورة اتصالات" المنشد السعودي فهد مطر تثير الجدل

أثار المنشد السعودي فهد مطر، جدلًا بين متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن فاتورة اتصالات تلقاها وكانت قيمتها "خيالية".

وخلال استضافته في "مجلس الصياهد"، قال فهد مطر إنه تلقى ذات مرة فاتورة من اتصالات تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال.

وأضاف أن "اتصالات رفضت إعادة تشغيل الرقم، قبل أن يقوم بسداد المبلغ"، مستدركًا بمزاح فيما يبدو أنه "اضطر لسداد الفاتورة كي يعيد تشغيل الرقم".

لكن ما لبث أن أثار حديث المنشد السعودي جدلًا وشكوكًا بين متابعين، معتبرين أن "قيمة المبلغ" مبالغ فيها جدًّا، الأمر الذي دفع فهد مطر، وعبر حسابه في منصة "إكس"، لنشر "الفاتورة" التي تلقاها من شركة الاتصالات في حينها، والبالغة متأخراتها 10 مليارات ريال.