المؤشر السعودي يتراجع لأدنى مستوياته

جمت - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطاً عنيفاً في مستهل تعاملات السبت أولى جلسات الأسبوع وسط خسائر قوية للأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات على خلفية تراجع الأسهم العالمية والمخاوف بشأن اضطرابات سياسية في المنطقة.

وهبط المؤشر 2.23 بالمئة إلى 7455.2 نقطة كاسراً مستوى الدعم القوي الذي كان يقع عند 7570 نقطة ومسجلا أدنى مستوياته في أكثر من 13 شهرا وتحديدا منذ 30 إبريل/نيسان 2012.

وهبطت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق الجمعة لتسجل تراجعا لثالث أسبوع من أربعة أسابيع مع استمرار القلق بشأن بدء البنوك المركزية العالمية قريبا كبح برامجها التحفيزية.

ولم يؤثر ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق 105 دولارات للبرميل على التداولات في ظل قلق بشأن الحرب في سوريا.

ولم يرتفع صباحا أي من الأسهم المدرجة بأكبر بورصة في الشرق الأوسط وسجل 156 سهما جرى التداول عليها هبوطا جماعيا.

وقاد موجة الهبوط سهما الراجحي وسابك القياديين بخسائر نسبتها 3.5 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

كما هبطت أسهم موبايلي وحبل عمر وصافولا واسمنت السعودية والسعودي الفرنسي ودار الأركان وسامبا والعربي الوطني وساب وكيان والاستثمار الصناعي بنسب تراوحت بين 1.9 و 3.3 بالمئة.