روحاني رئيساً لإيران

طهران - أعلن وزير الداخلية الايراني مصطفى محمد نجار على شاشات التلفزيون الرسمي اليوم السبت فوز رجل الدين المعتدل حسن روحاني في انتخابات الرئاسة في إيران.

وقال نجار إن 72 بالمئة من نحو 50 مليون شخص لهم حق التصويت ادلوا باصواتهم في الانتخابات وأن روحاني حصل على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات وهي النسبة اللازمة لتفادي جولة ثانية.

وكانت النتائج الاولية التي اعلنها التلفزيون الإيراني مؤخرا السبت قد أظهرت تقدم رجل الدين المعتدل حسن روحاني بشكل قوي على منافسيه المحافظين، وبدا أن المفاوض النووي السابق استفاد من زيادة في شعبيته في الآونة الأخيرة بين الليبراليين الإيرانيين الذين اجتذبتهم سياساته التقدمية.

وبموجب قوانين الانتخابات لابد أن يحصل المرشح على أكثر من 50 في المئة من إجمالي الأصوات للفوز من الجولة الأولى. وتجرى جولة إعادة بين أكثر مرشحين حصلا على أصوات في الجولة الأولى.

ومدت فترة التصويت عدة ساعات في كل مراكز الاقتراع فى شتى أنحاء إيران الجمعة مع إقبال ملايين الايرانيين للادلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسة منذ انتخابات عام 2009 المتنازع عليها والتي أدت إلى اضطرابات سياسية استمرت شهورا.

وفي نتائج سابقة حصل أقرب منافسيه رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف على 320562 حسبما ذكر مسؤول انتخابي في التلفزيون الرسمي.

وجاء في المركز الثالث سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين بحصوله على 257822 صوتا ثم محسن رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني والذي حصل على 214368 صوتا.

وجاء في المؤخرة وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي وحصل على 106144 صوتا والوزير السابق غير المعروف على نحو يذكر محمد غرضي الذي حصل على 25324 صوتا.