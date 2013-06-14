نساء مصر يتمردن على مرسي

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

أعلن عدد كبير من سيدات مصر التمرد ضد الرئيس المصريمحمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وقاموا بالتوقيع على (حملة تمرد) التي تهدف لسحب منهما.

وعلى إيقاع الأغاني الوطنية في حفل التوقيع الجماعي لحرائر مصر بكازينو النيل، وبمشاركة عدد كبير من الناشطات النسائيات في مقدمتهم الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، و الفنانة تيسير فهمي و كريمة الحفناوي القيادية بجبهة الانقاذ.

هذا وقد انضم لحرائر مصر عدد كبير من الشخصيات العامة في مقدمتهم الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزاء السابق و المهندس ممدوح حمزة و الفنان حمدي الوزيري، وعدد من شباب الثورة منهم شريف الروبي و محمد جمال النفرواي.

وأكدت فاطمة ناعوت على أن جماعة الإخوان المسلمين يخشون من المرأة ويرفضون قيم العدل والجمال، ويحاربون الحق بسبب فكرهم الظلامي مشيرة إلى أن المرأة المصرية ستفوم بإسقاط نظام الإخوان الإستبدادي.

ورفضت ناعوت إطلاق مصطلح (القوى السياسية) على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن الجماعة عبارة عن فصيل يسعى لخراب مصر، مؤكدة أن الإخوان لم يسجنوا من أجل مصر، وإنما سجنوا من أجل مخططات الجماعة.

وطالبت الفنانة أنوشكا الشعب المصري بالمشاركة في التوقيع على حملة تمرد، قائلة: "يجب علي كل مصري أن يوقع على استمارة تمرد، وأن يشارك في تظاهرات 30 يونيو حزيران من أجل إسقاط نظام الإخوان الاستبدادي.

كما أكدت كريمة الحفانوي القيادية بجبهة الإنقاذ الوطني على أن تمرد ستسقط مرسي، مثلما شاركت حركة كفاية في إسقاط الرئيس المخلوع مبارك، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان نظام ظلامي جوع الشعب المصري، وباع أراضيه، ومن هنا فقد لزم رحيله".