بالفيديو.. مصارعة بأصابع القدم

تعددت الفنون القتالية التي يتبارى فيها المتنافسون في إظهار قوتهم للتغلب على الخصم .. وهنا في ديربشاير بشمال انجلترا يوجد كل ما تحتاجه للدخول في هذه المسابقة الدولية .. أصابع قدم قوية وكبيرة.
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أقيمت بطولة العالم لمصارعة أصابع القدم مؤخراً في ديربشاير ببريطانيا. ويعود تاريخ هذه الرياضة إلى العصور الوسطى لكن أعيد احياؤها في السبعينات لتتحول إلى بطولة سنوية في التسعينيات من القرن الماضي.
تعددت الفنون القتالية التي يتبارى فيها المتنافسون في إظهار قوتهم للتغلب على الخصم .. وهنا في ديربشاير بشمال انجلترا يوجد كل ما تحتاجه للدخول في هذه المسابقة الدولية .. أصابع قدم قوية وكبيرة.
شاهد البطولة