بالفيديو.. مصارعة بأصابع القدم

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أقيمت بطولة العالم لمصارعة أصابع القدم مؤخراً في ديربشاير ببريطانيا. ويعود تاريخ هذه الرياضة إلى العصور الوسطى لكن أعيد احياؤها في السبعينات لتتحول إلى بطولة سنوية في التسعينيات من القرن الماضي.