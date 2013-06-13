بيريلي تستبعد تغيير إطارات فورمولا 1

لندن - استبعدت شركة بيريلي الموردة للاطارات لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إجراء أي تعديلات على إطاراتها على الأقل حتى آب/اغسطس المقبل بعد فشل فرق البطولة في التوصل إلى اتفاق بشأنها على هامش سباق كندا.

وأعلنت شركة بيريلي الايطالية الخميس مكونات الاطارات التي سوف تقدمها للسباقات الثلاثة المقبلة في بريطانيا والمانيا والمجر وأكدت أنها ألغت خططا لتقديم إطارات جديدة في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون.

وقالت بيريلي في بيان "تم اتخاذ القرار نظرا لأن الاطارات الجديدة التي تم تقديمها للمرة الأولى أثناء التجارب الحرة لسباق كندا الجمعة الماضي لم يمكن اختبارها بشكل كاف بسبب المطر".

وأضاف البيان أن الفرق "فشلت أيضا في التوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات".

وتصدرت بيريلي عناوين الأخبار طوال الموسم بعدما شكت فرق منها رد بول بطل العالم أن إطارات موسم 2013 لا تسمح لهم بخوض السباقات بنفس الطريقة السابقة.

وتبلى الاطارات سريعا رغم أنها تبقى محتفظة بالهواء داخلها. ولا تشعر بيريلي بالقلق إزاء الأمان إلا أنها قلقة بشأن صورتها وتسعى لتحسين ذلك.

وسلطت الأضواء على بيريلي أيضا لقيامها بإجراء تجارب "سرية" مع مرسيدس في إسبانيا الشهر الماضي.