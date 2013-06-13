شيريهان تتمرد وتزور بيروت

شيريهان تتمرد وتزور بيروت

شيريهان تتمرد وتزور بيروت

النجمة المصرية شيريهان تستمر بالنضال لاستكمال الثورة على طريقتها الخاصة، إن كان من خلال التغريدات التي تطلقها على مواقع التواصل الإجتماعي، أو من خلال التواجد الميداني بين المتظاهرين.

بيروت – ظهرت النجمة المصرية شيريهان وهي ترفع علامات النصر مع الكاتب "محمد الحناوي" في صورة جمعتهما معاً وهما يوقعان فيها للإنضمام إلى حملة "تمرد" التي باتت تجمع العديد من الفنانين والإعلاميين والممثلين المصرين،والتي ستبدأ في الثلاثين من يونيو القادم من أهم مطالبها سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

يذكر أخيراً أن شيريهان تواجدت منذ أيام في بيروت في زيارة لم تعرف أسبابها، وكانت قد انتشرت لها صورة تجمعها بسيدات لبنانيات، وعبّرت عن سعادتها بلقائهن قائلة: "ما أروعكن يا سيدات بيروت، تشرفت بلقائكن جميعاً، مثلما يتشرف بكن وطنكن والعالم أجمع". 

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