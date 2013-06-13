شيريهان تتمرد وتزور بيروت

بيروت – ظهرت النجمة المصرية شيريهان وهي ترفع علامات النصر مع الكاتب "محمد الحناوي" في صورة جمعتهما معاً وهما يوقعان فيها للإنضمام إلى حملة "تمرد" التي باتت تجمع العديد من الفنانين والإعلاميين والممثلين المصرين،والتي ستبدأ في الثلاثين من يونيو القادم من أهم مطالبها سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
يذكر أخيراً أن شيريهان تواجدت منذ أيام في بيروت في زيارة لم تعرف أسبابها، وكانت قد انتشرت لها صورة تجمعها بسيدات لبنانيات، وعبّرت عن سعادتها بلقائهن قائلة: "ما أروعكن يا سيدات بيروت، تشرفت بلقائكن جميعاً، مثلما يتشرف بكن وطنكن والعالم أجمع".