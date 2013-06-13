شيريهان تتمرد وتزور بيروت

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النجمة المصرية شيريهان تستمر بالنضال لاستكمال الثورة على طريقتها الخاصة، إن كان من خلال التغريدات التي تطلقها على مواقع التواصل الإجتماعي، أو من خلال التواجد الميداني بين المتظاهرين.