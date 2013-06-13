صورة نادرة لسوبر مان بـ 175 ألف دولار

قال موقع متخصص في بيع المجلات إن مجلة عمرها 75 عاما تصور أول ظهور لشخصية (سوبرمان) بيعت مقابل 175 ألف دولار في مزاد عبر الإنترنت.

ولم يكشف عن هوية مشتري المجلة التي عثر عليها داخل حائط منزل في ولاية مينيسوتا.

ومجلة (اكشن كوميكس رقم 1) التي يعود تاريخها إلى يونيو/ حزيران 1938 كانت أول ظهور لشخصية الرجل الخارق للكاتب ”جيري سيجلط“ والرسام ”جو شوستر“.

وقال ”ستيفن فيشلرط“ الرئيس التنفيذي لموقع (كوميك كونكت) : “ إنه كان من المقدر بيع المجلة بحوالي 100 ألف دولار. واضاف أن هناك حوالي 100 نسخة متبقية من النسخ الأصلية للمجلة وعددها 250 ألف“.

وأبلغ فيشلر رويترز ”إنها جديرة بالإهتمام لأنها كانت حدثا تاريخيا.“

وباع مقاول التشييد ”ديفيد جونزاليس“ المجلة التي عثر عليها بين صحف استخدمت كعازل في حائط أثناء تجديد منزل في هوفمان بولاية مينيسوتا.

وقال فيشلر إن ”جونزاليس“ اشترى المنزل الشاغر الذي يعود بناؤه إلى عام 1938 مقابل 10100 دولار.