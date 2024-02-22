تكاثر الحسابات الرقمية.. هل يجعلك بحاجة لتطبيق إدارة كلمات المرور؟

يبدو من غير البديهي تخزين جميع معلوماتك الحساسة في مكان واحد. وقد يعني اختراق تطبيق واحد أنك ستخسر كل شيء أمام أحد المهاجمين وتكافح لأشهر أو حتى سنوات لإعادة بناء تواجدك على الإنترنت، ناهيك عن أنك قد تضطر إلى إلغاء بطاقات الائتمان والحسابات الأخرى.

إلا أن معظم الخبراء في هذا المجال يتفقون على أن برامج إدارة كلمات المرور هي وسيلة آمنة بشكل عام، وفوائدها تفوق المخاطر المحتملة.

وتختلف آليات الحفاظ على أمان كلمات المرور هذه قليلًا بين مزود إلى آخر.

بشكل عام، ستكون لديك كلمة مرور رئيسة طويلة ومعقدة تحمي معلوماتك. وفي بعض الحالات، قد تحصل أيضًا على مفتاح أمان لتسجيل الدخول إلى أجهزة جديدة، وهو عبارة عن سلسلة عشوائية من الحروف والأرقام والرموز التي سترسلها لك الشركة المشغلة لتطبيق إدارة كلمات المرور الذي تستخدمه. وأنت وحدك من يعرف هذا المفتاح، ومن الصعب على المتسللين العثور عليه. في السياق عينه، تتبع الشركات ما يعرف بالمعرفة الصفرية؛ إذ إن الشركة لا تحتفظ بأي من بياناتك لديها.

لذلك في حال وقوع هجوم، لا يوجد شيء يمكن للمتسللين العثور عليه.

هل أنت بحاجة إليها؟