تكاثر الحسابات الرقمية.. هل يجعلك بحاجة لتطبيق إدارة كلمات المرور؟
تنص الإرشادات الشائعة على أن كلمات المرور الآمنة يجب أن تكون فريدة، مع أكبر عدد مسموح به من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والأحرف الخاصة.
مع تكاثر الحسابات الرقمية: هل أنت بحاجة إلى تطبيق إدارة كلمات المرور؟
نحن نستخدم كلمات المرور في كل شيء، من حساباتنا المصرفية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، تنتشر كلمات المرور الخاصة بنا في جميع أنحاء مشهدنا الرقمي.
وكثرة كلمات المرور تجعلنا نعيد استخدامها مرارًا وتكرارًا في عدة حسابات، بذلك نعرض أنفسنا للمتسللين الذين يحتمل أن يعثروا على كلمة المرور ليدخلوا إلى حساباتنا الأكثر حساسية.
من هنا، يأتي دور تطبيقات إدارة كلمات المرور.
دور تطبيقات إدارة كلمات المرور
تقوم تطبيقات إدارة كلمات المرور بتخزين جميع بيانات الاعتماد الخاصة بك في مكان واحد؛ ما يخفف عنك العبء لتذكرها جميعًا، بل إنها تقدم خيارات أقوى لكلمات المرور للمساعدة في منع إعادة استخدامها في المستقبل.
ومع ذلك، فهي مساحة مربكة ومليئة بالميزات الإضافية والفجوات الأمنية، التي قد تجعل من الصعب التنقل فيها.
وتحتوي معظم هذه الخدمات على ميزات الملء التلقائي، التي تجعل من السهل تسجيل الدخول إلى أي موقع، من دون الحاجة إلى تذكر كل كلمة مرور، كما أنها تحافظ على معلومات بطاقتك الائتمانية قريبة من عمليات الشراء اللحظية.
هل هي آمنة؟
يبدو من غير البديهي تخزين جميع معلوماتك الحساسة في مكان واحد. وقد يعني اختراق تطبيق واحد أنك ستخسر كل شيء أمام أحد المهاجمين وتكافح لأشهر أو حتى سنوات لإعادة بناء تواجدك على الإنترنت، ناهيك عن أنك قد تضطر إلى إلغاء بطاقات الائتمان والحسابات الأخرى.
إلا أن معظم الخبراء في هذا المجال يتفقون على أن برامج إدارة كلمات المرور هي وسيلة آمنة بشكل عام، وفوائدها تفوق المخاطر المحتملة.
وتختلف آليات الحفاظ على أمان كلمات المرور هذه قليلًا بين مزود إلى آخر.
بشكل عام، ستكون لديك كلمة مرور رئيسة طويلة ومعقدة تحمي معلوماتك. وفي بعض الحالات، قد تحصل أيضًا على مفتاح أمان لتسجيل الدخول إلى أجهزة جديدة، وهو عبارة عن سلسلة عشوائية من الحروف والأرقام والرموز التي سترسلها لك الشركة المشغلة لتطبيق إدارة كلمات المرور الذي تستخدمه. وأنت وحدك من يعرف هذا المفتاح، ومن الصعب على المتسللين العثور عليه. في السياق عينه، تتبع الشركات ما يعرف بالمعرفة الصفرية؛ إذ إن الشركة لا تحتفظ بأي من بياناتك لديها.
لذلك في حال وقوع هجوم، لا يوجد شيء يمكن للمتسللين العثور عليه.
هل أنت بحاجة إليها؟
نظرًا لفائدتها الشاملة، يمكن للجميع تقريبًا استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور. فهي لم تعد مخصصة للأشخاص أو الشركات المتخصصة في التكنولوجيا بعد الآن؛ لأن الكثير من المعلومات الحساسة لدينا أصبحت مخبأة خلف كلمات المرور، بدءًا من حساباتنا المصرفية وحتى سجل المشاهدة على نتفليكس.
ومن أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور 1Password وLastPass وBitwarden وNorton password manager وDashlane.