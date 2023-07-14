الكرملين ردًا على أردوغان: لم نصدر أي إعلان بشأن تمديد اتفاق الحبوب

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أنه لم يصدر عن الجانب الروسي أي إعلان يتعلق بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي ينتهي الإثنين المقبل، وتعمل أنقرة على التوسط من أجل استمراره.

وجاء إعلان الكرملين بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الجمعة، قال فيها إنه "متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد الاتفاق".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: "لم يكن هناك أي إعلان من الجانب الروسي بهذا الخصوص".