آلان ديلون من نجم أسطوري إلى مُسن يتنازعه أبناؤه

تتصاعد الأزمة القانونية بين آلان ديلون وأبنائه، الذين يخوضون حربا ضروسا فيما بينهم، في وقت طلب فيه الممثل الفرنسي البارز الحماية القانونية.

ويستعد طبيب مفوض من جانب القضاء الفرنسي لإجراء تقييم لحالة آلان ديلون الصحية، لاتخاذ إجراء للحماية القانونية نزولا عند طلبه وطلب ابنه أنتوني.

وبينما تشهد صحة الممثل، البالغ من العمر 87 عاما، تدهورا، يتصارع أبناؤه الثلاثة، على صفحات الصحافة أو القضاء، مع تأكيد كل منهم رغبته في حماية الممثل الفرنسي الأسطوري الذي تأزمت صحته منذ إصابته بسكتة دماغية في عام 2019.

واتهم نجلا ديلون، أنتوني (59 عاماً) وآلان فابيان (29 عاماً)، أختهما أنوشكا (33 عاماً) بأنها تتلاعب بوالدهم وأخفت عنهما وضعه الصحي.

ورأى أنتوني ديلون أن أخته غير الشقيقة ترغب في إعادة النجم إلى سويسرا تجنباً لدفع الكثير من الضرائب على الميراث في فرنسا.

إلا أن أنوشكا اعتبرت أن أنتوني وآلان فابيان يعرّضان حياة الممثل للخطر، مؤكدة أن "السبب الوحيد" الذي جعلها ترغب في إحضار بطل فيلمي "لا بيسين" و"غيبار" إلى سويسرا هو تمكينه من استكمال علاجه فيها.

وتسارعت الأمور الأربعاء، إذ أحال محامو أنتوني وآلان ديلون إلى المدعي العام طلبات بوضع الممثل تحت حماية قضائية "لأسباب صحية".