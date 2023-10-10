كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بإراقة الدماء في غزة

حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة وذلك في أول تعليق على الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل و حماس الفلسطينية.

ونشرت صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم حزب العمل الحاكم مقالا موجزا عن الصراع والخسائر البشرية نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.

وقالت الصحيفة إن "المجتمع الدولي يقول إن هذه المواجهة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وإن المخرج الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".