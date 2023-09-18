موسكو تعلن استهداف مخازن يورانيوم منضب في أوكرانيا

هاجمت القوات المسلحة الروسية مخازن للذخائر في أوكرانيا تحتوي على يورانيوم منضب وصواريخ ستورم شادو، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية التي أكدت أن الضربات حققت أهدافها.

وقالت وزارة الدفاع في تقريرها العسكري اليومي: "ليلًا نفذت القوات المسلحة الروسية ضربات بصواريخ جو أرض عالية الدقة وبعيدة المدى".

وتابعت: "بالإضافة إلى طائرات هجومية دون طيار، على مواقع تخزين لذخائر اليوارنيوم المنضب وصواريخ كروز ستورم شادو، يضاف إلى ذلك مراكز للاستطلاع والتدريب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وشددت الوزارة على أن "هدف الضربة تحقق، وتمت إصابة جميع الأهداف".

ولم تحدد الوزارة في تقريرها أماكن هذه المستودعات أو عددها.