دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

أسلحة برشلونة

يخوض برشلونة مواجهة الليلة باحثاً عن الفوز وبفارق أكثر من هدف من أجل معركة منتظرة على وصافة هذه المجموعة مع إنتر.

ويأمل برشلونة رد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام إنتر وحسم الفوز على حساب الفريق الإيطالي بأكثر من هدف بسبب قاعدة المواجهات المباشرة.

ورفع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، راية التحدي قبل موقعة إنتر مؤكداً في المؤتمر الصحفي أنه سيخوض مباراة نهائية ولا مجال لارتكاب أي أخطاء.

وأوضح أنه لن يقبل بخروج فريقه مبكراً من سباق دوري أبطال أوروبا مؤكداً أن إنتر سيلعب بنفس الأسلوب التكتيكي الذي قام به في ملعبه بالتكتل الدفاعي وإغلاق المساحات في خط الوسط.

ويغيب عن برشلونة رونالد أراوخو بجانب جول كوندي بسبب الإصابة، بينما انضم اللاعب فرانك كيسيه إلى القائمة.

ويعتمد برشلونة على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع إيريك غارسيا وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبيدري وفرانكي دي يونغ مع ثلاثي خط الهجوم رافينيا وعثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي.