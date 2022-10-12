دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين برشلونة الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة ضد إنتر.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.
ترتيب الفريقين
يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وحيد وهزيمتين، وسجل الفريق الكتالوني 5 أهداف واستقبل 4 أهداف.
ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 6 نقاط بانتصارين وهزيمة واحدة، وسجل النيراتزوري 3 أهداف واستقبل هدفين.
ويتصدر بايرن ميونخ الألماني المجموعة برصيد 9 نقاط قبل لقائه الليلة ضد فيكتوريا بلزن التشيكي متذيل الترتيب بلا نقاط.
ولم يعرف برشلونة سوى طعم الفوز في لقاءاته ضد إنتر على ملعب كامب نو، كما أن الفريق الكتالوني يسعى لتعويض خسارته في الجولة الماضية بهدف نظيف.
أسلحة برشلونة
يخوض برشلونة مواجهة الليلة باحثاً عن الفوز وبفارق أكثر من هدف من أجل معركة منتظرة على وصافة هذه المجموعة مع إنتر.
ويأمل برشلونة رد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام إنتر وحسم الفوز على حساب الفريق الإيطالي بأكثر من هدف بسبب قاعدة المواجهات المباشرة.
ورفع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، راية التحدي قبل موقعة إنتر مؤكداً في المؤتمر الصحفي أنه سيخوض مباراة نهائية ولا مجال لارتكاب أي أخطاء.
وأوضح أنه لن يقبل بخروج فريقه مبكراً من سباق دوري أبطال أوروبا مؤكداً أن إنتر سيلعب بنفس الأسلوب التكتيكي الذي قام به في ملعبه بالتكتل الدفاعي وإغلاق المساحات في خط الوسط.
ويغيب عن برشلونة رونالد أراوخو بجانب جول كوندي بسبب الإصابة، بينما انضم اللاعب فرانك كيسيه إلى القائمة.
ويعتمد برشلونة على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع إيريك غارسيا وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي.
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبيدري وفرانكي دي يونغ مع ثلاثي خط الهجوم رافينيا وعثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي.
أوراق إنتر
يطمع إنتر في العودة من كامب نو بنتيجة إيجابية تساعده على الخروج من هذه المجموعة ببطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.
وقال سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق إنتر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في عقر داره.
وأوضح أن فريقه كان الأكثر خطورة في لقاء الذهاب ويسعى لتحقيق الفوز مجدداً على حساب برشلونة.
ويستمر غياب المهاجم روميلو لوكاكو عن صفوف إنتر في مباراة برشلونة للإصابة.
ويعتمد إنتر على تشكيلة تضم حارس المرمى أندريه أونانا وأمامه الثلاثي ستيفان دي فري وميلان سكرينار وأليساندرو باستوني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نيكولو باريلا وبجواره هاكان كالهانغولو وهنريك ميختاريان ويمينا ماتيا دراميان ويساراً فيديريكو ديماركو.
ويقود خط هجوم إنتر ميلان في هذه المواجهة لاوتارو مارتينيز وبجواره إيدين دجيكو.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن نتيجة لقاء الجولة الماضية في إيطاليا ستلقي بظلالها على أجواء موقعة كامب نو.
وأوضح أن برشلونة سيلعب بإيقاع هجومي أسرع ولكن ذلك سيكون سلاحاً ذا حدين خاصة مع سرعات مارتينيز في الهجمات المعاكسة.
وأشار إلى أن المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين وخارج التوقعات خاصة أنها حاسمة بصورة كبيرة لصراع التأهل في هذه المجموعة.