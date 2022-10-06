ضبط مصري هارب من 87 سنة سجن

نجحت سلطات الأمن المصرية في إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين لتنفيذ 47 قضية والمحكوم فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من 87 سنة.

وكان الشخص المتهم قد فر منذ فترة طويلة وتوارى عن الأنظار، إلا أن جهود السلطات في ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين أسفرت في النهاية عن ضبطه.

والمتهم الهارب صاحب شركة مقاولات، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بحسب الجهات الأمنية.

وأقر المتهم بالجرائم المنسوبة له خلال التحقيقات في مديرية أمن العاصمة، وقد تم إحالته للجهة المخولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.