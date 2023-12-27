"المتزوجون" الأكثر انتحارا في الكويت

أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، دراسة كشفت فيها ولأول مرة تفاصيل عن جرائم الانتحار والشروع فيها في العام 2022.

ورصدت "النيابة" في الدراسة، التي نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام"، 136 قضية انتحار في العام الماضي.

ولفتت الإحصائية لأعلى نسبة انتحار، أنّ المتزوجين جاؤوا في المرتبة الأولى بنسبة 50.6%، مقابل نسبة 39.9% من العازبين، وجاء المطلقون بنسبة 8.2%، أما الأرامل فهم الأقل انتحارًا بنسبة 1.3%.

وأشارت الدراسة إلى أنّ 61.7% من المنتحرين هم ذكور، و38.3% إناث.