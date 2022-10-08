تشافي يبرر عدم تقديم برشلونة شكوى ضد حكم مباراة إنتر ميلان

برر تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، الأسباب التي دفعت ناديه لعدم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بخصوص التحكيم في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان الأسبوع الماضي.

وقال تشافي في تصريحات صحفية عشية مواجهة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني: "أنا مشارك في هذا القرار، لقد اشتكيت بالفعل بعد المباراة، وشعرت بالغضب من التحكيم الذي خلف لدي شعورًا بالظلم، لكننا لن نكسب شيئًا إذا نظرنا إلى الوراء".

وأضاف: "لقد قضي الأمر، يجب أن نكون إيجابيين، نعتمد على أنفسنا في دوري الأبطال، لكننا الآن في الليغا، نحن متصدرون ونريد إظهار أفضل نسخة من الفريق".

وخسر برشلونة بهدف دون رد أمام إنتر ميلان على ملعب "جوزيبي مياتزا"، الثلاثاء الماضي، في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، في مباراة أثارت جدلاً بسبب عدم احتساب الحكم أو تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ركلة جزاء جراء لمسة يد على الهولندي دينزل دومفريس لاعب الفريق الإيطالي.

من ناحية أخرى، ثمن مدرب الفريق الكتالوني التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد يضم بموجبه الأخير الفرنسي أنطوان غريزمان بشكل نهائي، ولكنه أكد أنه ما زال غير رسمي، قائلاً: "نعم هناك اتفاق، ونحن جميعا سعداء، ونتمنى كل التوفيق للاعب".

ورغم المواجهات الهامة المقبلة للبرسا، الذي يلعب الأربعاء المقبل أمام الإنتر قبل أن يخوض مطلع الأسبوع المقبل الكلاسيكو على ملعب البرنابيو، فإن مدرب الفريق أكد أنه لن يقوم بأي نوع من التغييرات في التشكيل الأساسي أمام سيلتا.

وشدد: "غدا سندفع بأفضل 11 لاعبًا، من سيكونون في أفضل حال، إننا نركز على بطولة بلغنا صدارتها وهذا هو هدفنا حتى النهاية".

وعن المدافع المغربي الشاب شادي رياض الذي تواجد في القائمة، قال تشافي: "أتابعه منذ مدة، إنه مدافع بمواصفات ممتازة، يتميز بطول القامة ولديه بنية جسمانية عالية، يلعب باندفاع كبير ويتقن اللعب بالقدم اليسرى كما يجيد الخروج بالكرة من الدفاع، قد يكون له مستقبل جيد، إنه من اللاعبين الذين نتابعهم عن كثب وقد ينال فرصته مع الفريق الأول".

وشهدت قائمة برشلونة ظهور اللاعب المغربي شادي رياض للمرة الأولى في قائمة الفريق خلال الموسم الحالي.

كما عاد فرينكي دي يونغ بعد تعافيه من الإصابة في عضلة الفخذ اليسرى.