درس بالسادس الابتدائي عن مسيرة سميحة أيوب يثير الجدل

أثار درس في منهج الصف السادس الابتدائي بمصر جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما قدم الفنانة المصرية البارزة سميحة أيوب كواحدة من الشخصيات المؤثرة في البلاد.

والأسبوع الماضي ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/24 في المدارس بمصر نشر بعض الأهالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة لدرس بمنهج الصف السادس الابتدائي بكتاب المهارات والأنشطة تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة" يستعرض مسيرة أيوب والملقبة بـ"سيدة المسرح العربي"، لتنهال التعليقات من المستخدمين بين مؤيد ومعارض.

وتمت الإشارة في الدرس إلى أنّ أيوب "درست التمثيل في المعهد العالي للسينما وتخرجت عام 1952"، وهو ما يعدّ خطأ، إذ كانت دراستها بالمعهد العالي للتمثيل.

وإلى ذلك، كتب الناقد الفني المصري طارق الشناوي في مقال رأي بصحيفة "الشرق الأوسط"، الاثنين، أن ّ"الحلو ما يكملش (لم يكتمل)، حدث خطأ في التعريف بالفنانة الكبيرة، وذكروا أنها خريجة معهد السينما عام 1952، رغم أنها تخرجت في معهد التمثيل، بينما معهد السينما لم يفتتح أساسًا إلا بعد بضع سنوات من هذا التاريخ".

وتابع: "ورغم ذلك فإن إصلاح المعلومة من الممكن أن يتولاه الأستاذ في المدرسة، ويبقى الأهم وهو بقاء اسم سميحة أيوب".

وفي مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر" الثلاثاء، علّقت أيوب حول الجدل القائم قائلة إنها "سعدت (بالدرس) ليس لشخصي وإنما لما يحدث من تطور للأفكار.. والوزارة (التربية والتعليم) ترتقي بثقافة الأجيال".

وأشارت إلى دور الفن في "صياغة وجدان المواطن .. وتنويره"، مؤكدة أنه "شيء طبيعي أن نختلف ونتفق"، حول اختيارها ضمن مواد المحتوى التعليمي.

كما وصفت الخطأ الذي ورد في سيرتها بأنه "خطأ مطبعي وتحدث أشياء كثيرة من هذا النوع".