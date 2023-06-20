قائد "الدعم السريع" في الجنينة يكشف تفاصيل مقتل والي غرب دارفور

وأوضح جمعة: "تحول الأمر إلى حرب عنيفة بين المساليب والعرب، ونحن كقوات (دعم سريع) لم نشارك بأي شكل في حرب الصراع القبلي، ولم نستطع السيطرة عليها واعتكفنا وجمعنا قواتنا حول القطاع ولم نعتدِ على أي شخص رغم محاولات دفعنا للمشاركة في الحرب القبلية".

وحول مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر، روى جمعة: "أبكر فر من الجنينة تجاه الاحتياطي المركزي وأبلغوني بذلك، وعندما قابلته قال لي أرسلت لك لتنجدني وثقتي بك كبيرة ولن ينقذني غيرك، وأراد الرحيل إلى تشاد، فأخذته في سيارتي وتعرضنا للمطاردة من 50 سيارة".

وأردف: "فررت بالوالي لتهريبه ولم أتمكن من ذلك ورجعت إلى القطاع وأدخلته المكتب، إلا أن المطاردين قتلوا اثنين من عناصري، وخرج الوضع عن السيطرة، فطلبت إحضار سيارة عادية لإخراج أبكر بعيداً عن سيارات الأمن، وتعرض لعدة كمائن وإطلاق نار حتى تم القبض عليه وقتله".

وحول مطالب التحقيق قال: "أمرت بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن مع من سأحقق؟ فأنا لم أر أي شخص بعيني قتله، أنا سلمته بنفسي للسيارة وذهب، وكل ما حصل بعد ذلك كان بعيداً عني، فمع من أحقق؟".

واستنكر جمعة ترويج الفتن عبر الإعلام بشأن مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن مقتل أبكر، مبدياً استعداده للخضوع للتحقيق مع أي جهة إذا وجد ما يدينه، على حد قوله.

واتهم جمعة قيادات الجيش السوداني وعلى رأسهم "عبدالفتاح البرهان وياسر العطا وغيرهم، بتوجيه الأمور لتصعيد الصراع". وقال: "لدينا إثباتات يمكن تقديمها للجهات التي ستحاسب المسؤولين عن كل ما حصل".