نيويورك تايمز: صمت ترامب عن حرب غزة يعكس توجّه الجمهوريين

يعكس نهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حيال الصراع الدموي في الشرق الأوسط، الاتجاه المناهض للتدخل الخارجي الذي رسخه داخل سياسة الحزب الجمهوري، بالإضافة الى مشاعره الشخصية تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن هناك إجماعا واضحا في الحزب الجمهوري على دعم إسرائيل، لكن حملة ترامب الانتخابية وأنصاره يخططون لاستغلال الانقسام الكبير بين الديمقراطيين لصالحهم، بغية تحقيق مكاسب سياسية.

وناقش مقال نشرته الصحيفة، موقف ترامب من الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وسلط الضوء على نهج ترامب المناهض للتدخل وتأثيراته على سياسات الحزب الجمهوري.

وقال المقال، إنه رغم خطورة الصراع، ظل ترامب صامتًا نسبيًّا، ولم يتحدث كثيرًا عن الموضوع خلال الخمسة شهور التي أعقبت هجوم حركة حماس على إسرائيل والحرب التي اندلعت بعده.

"ضعف بايدن"

ولفت المقال إلى أن ترامب قدم الحد الأدنى من الانتقادات لطريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب، ملقيًا باللوم في الأزمة على ما وصفه بـ"ضعف بايدن الملحوظ".

وتعزو الصحيفة توجه ترامب نحو عدم التدخل في الصراع الدموي في الشرق الأوسط، إلى التحول العميق المناهض للتدخل الذي أحدثه داخل الحزب الجمهوري على مدى الأعوام الثمانية الماضية، إضافة إلى مشاعره تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد هنأ بايدن بفوز في الانتخابات الرئاسية العام 2020، وهو أمر ربما لن يغفره ترامب أبدًا لنتنياهو، بحسب الصحيفة.

ولفت مقال الصحيفة إلى أن ترامب انتقد في البداية رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل أن يتراجع بسرعة ويدلي بتصريحات تعبر عن دعمه لإسرائيل، كما أطلق ادعاءات مثيرة فحواها أن هجوم حماس لم يكن ليحدث أبدًا لو كان هو رئيس الولايات المتحدة.

وفي ضوء ما تقدم، تقول الصحيفة الأمريكية، إن تعامل ترامب مع الصراع في غزة، يختلف عن مقاربات السياسة الخارجية التقليدية للحزب الجمهوري، التي عادةً ما تتضمن مشاركة ودعمًا أكثر نشاطًا لإسرائيل.

وبينما يعتبر أنصار ترامب أن الرئيس السابق لديه سجل قوي مؤيد لإسرائيل، يقول المنتقدون إن ترامب لم يقدم أي انتقادات موضوعية لرد بايدن على هجوم حماس، والانتقام الإسرائيلي الذي أعقبه، مكتفيًا فقط بإلقاء اللوم في الأزمة برمتها على "ضعف" بايدن، بنفس الطريقة التي يفعلها غالبًا عند وقوع أعمال عنف أو مأساة ما، وهو ما يعكس إحجامه عن تقديم خطط مفصلة للسياسة الخارجية.