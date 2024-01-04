لماذا لقب الفنان المغربي الراحل باعزيزي بـ"أمير الشاي"؟

رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء، الفنان المغربي محمد أوجود، الشهير بـ"باعزيزي" عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وتلفت مسيرة "باعزيزي" الأنظار، ليس فقط كونه كان من رواد الفن والمسرح في المغرب في ستينيات القرن الماضي، بل بسبب لقب غريب أطلق عليه، وهو "أمير الشاي".

فمن هو الفنان الراحل، وقصة اللقب؟

ولد محمد أوجود في الدار البيضاء العام 1940، ودخل عالم المسرح إلى جانب الفنانين البشير لعج، وبوشعيب البيضاوي، وعبدالرحمن الصويري، محققين شهرتهم في الستينيات من القرن الماضي.

وتعود قصة "أمير الشاي" إلى أحد أعماله المسرحية، حيث كان من المفترض أن يرتدي "باعزيزي" الملابس التقليدية "مخزانية" ويقدم الشاي في المسرحية، الأمر الذي أعجب أحد المسؤولين.

وإثر إعجاب المسؤول بدور الفنان المغربي، قرر مخاطبة شركة الشاي، التي كانت حينها ملكا للدولة، حيث استدعته الشركة بناء على ذلك، للترويج للشاي من خلال الإعلانات، فوافق "باعزيزي"

وبعد ذلك توالت العروض على الفنان محمد أوجود، حتى قامت شركة للسياحة، بشراكة مع الخطوط الملكية للطيران، بإرساله لمعرض ميلانو لتقديم الشاي المغربي هناك، ما جعله يحصل على لقب "أمير الشاي" بين مواطنيه.