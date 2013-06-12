تونس تسجن الناشطات عاريات الصدر

تونس – قضت محكمة تونسية بسجن ناشطات منظمة ”فيمن“ النسوية لمدة أربعة أشهر ويوم واحد بعد أن تظاهرن عاريات الصدور في تونس.

وأصدر القاضي التونسي كريم الشابي حكما بسجن ثلاث ناشطات اوروبيات في منظمة ”فيمن“، الفرنسيتان بولين هيليي ومارغريت سترن والألمانية جوزيفين ماركمان، تظاهرن عاريات الصدور في تونس فيما اعتبرت المنظمة الحكم ”سياسيا“.

وقال محام ان القاضي أصدر حكما بسجن الفرنسيتين بولين هيليي ومارغريت سترن والالمانية جوزيفين ماركمان بتهمة ”الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتجاهر بفحش“.

وأضاف ان القاضي رفض تمكين محامين وكلتهم جمعيات اسلامية من ”القيام بالحق الشخصي“ أي تمثيل هذه الجمعيات التي نددت بتعري ناشطات فيمن في تونس، أمام القضاء.

وقالت منظمة فيمن ان الحكم ”قرار سياسي يؤكد الطبيعة الدكتاتورية لتونس“.

وأبلغ المحاميان الفرنسيان باتريك كلوغمان وإيفان تيريل اللذان وكلتهما فيمن أنهما سيستأنفان الحكم القضائي.

وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم 29 أيار/مايو الماضي ناشطات ”فيمن“ إثر اقدامهن على التظاهر عاريات الصدور أمام مقر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة التونسية في المنظمة أمينة السبوعي الموقوفة منذ الـ19 من الشهر نفسه.