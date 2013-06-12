طهران تتلقى دعوة للمشاركة في جنيف 2

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القول إن طهران تلقت دعوة "شفهية" للمشاركة في مؤتمر الذي سيعقد برعاية روسية وأميركية، مشيراً إلى أن إيران طرف مهم في حل الأزمة في سوريا.

ولم يذكر عبد اللهيان الجهة التي وجهت الدعوة الشفهية، لكنه قال إن إيران سترد بعد أن تتلقى دعوة مكتوبة في هذا الصدد.

ولم يصدر تعليق على الفور من الأمم المتحدة أو الدول التي تدعو إلى محادثات السلام في جنيف بشأن دعوة إيران.

وفي جنيف، قال دبلوماسي عربي إن مشاركة إيران هي النقطة الرئيسية المعلقة في جهود عقد المؤتمر. وأضاف أنه إذا "أصر الروس على حضور إيران فالأميركيون يرفضون تماما"، مشككا بإمكانية عقد المؤتمر الدولي قريبا وفي ظل الظروف الراهنة.

وكانت موسكو وواشنطن تأملان في البداية في إجراء المحادثات الشهر الحالي، لكن لم يتسن هذا نتيجة لعدة أسباب منها خلافات داخل المعارضة السورية. في الوقت نفسه حققت القوات السورية النظامية مكاسب عسكرية مما عزز موقف دمشق التفاوضي.