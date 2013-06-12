إيران تتلقى دعوة شفهية لحضور جنيف 2

قال حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الأربعاء، إن طهران تلقت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام من المزمع عقده في جنيف يهدف إلى إنهاء الحرب في سوريا.

حيث قال عبد اللهيان في تصريحاته للتلفزيون الإيراني الرسمي: "تلقينا دعوة شفهية للمشاركة في مؤتمر جنيف الثاني. ايران جزء مهم من حل الأزمة في سوريا."

ومن الجدير بالذكر أنه لم يذكر الجهة التي وجهت الدعوة لبلاده، لكنه قال إن ايران سترد بعد أن تتلقى دعوة مكتوبة.

هذا وتريد الولايات المتحدة وروسيا من الرئيس السوري بشار الاسد ومعارضيه إرسال ممثلين للمحادثات المقترحة، لكن هناك خلافات حول مشاركة إيران في المؤتمر.