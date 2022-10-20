اعتقال فتاة من أخطر مروجات المخدرات في السودان

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، أن قوات مكافحة المخدرات في ولاية الجزيرة ألقت القبض على فتاة وصفت بأنها أخطر مروجة للمخدرات في دائرة اختصاص الجهة الأمنية.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك: "تمكنت مكافحة المخدرات فرعية ولاية الجزيرة من ضبط أخطر مروجة للمخدرات بدائرة اختصاصها".

وتطرقت الشرطة إلى سرد تفاصيل العملية، حيث قالت في بيانها، إن هذه الضبطية تمت في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطع الطرق ومحاربة تجار المخدرات، وتجفيف المنابع من المروجين.

وأضافت: "توافرت معلومة لفرعية الجزيرة بأن هنالك فتاة تروج المخدرات في المنطقة، على إثر ذلك تم تشكيل فريق من الفرعية مختص لهذا الأمر، وبدأ في جمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة، ووضع لها كمينًا محكمًا أسفر عن ضبط المتهمة وبحوزتها 3 قطع مدورة، ومعها سجارة جاهزة للتدخين، وذلك بمنطقة الشكابة جنوب مدني".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم فتح البلاغ تحت طائلة المادة (15. أ) توطئة تقديمها للمحاكمة.

وكان جهاز المخابرات العامة في السودان كشف، في نهاية سبتمبر الماضي، عن ضبط شبكة منظمة يتولى قياداتها أجانب وسوداني تنشط في تجارة المخدرات، ولكنه لم يكشف عن جنسيات الأجانب.

وعملية ضبط الشبكة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، تمت عقب متابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن ضبط كميات من مخدر الأيس، وسيارة من نوع أكسنت داخلها مخدرات.