قرطبة.. بريق الماضي العربي والإسلامي الذي لا يخفت

لو قدر للعرب والمسلمين الذين حكموا قرطبة لنحو خمسة قرون، أن يروا الإسبان حاليًا يفاخرون بحضارة الأندلس وصانعيها القادمين من خلف البحر، لربما عفوا عما تعرضوا له من وحشية خلال طردهم من المدينة واعتبارهم غزاة لها حينها.

فما صنعه الحكام الجدد لذلك الإقليم الإسباني، وما وصلت إليه قرطبة من تطور في فترة الحكم العربي، لا يمكن إخفاؤه مع كثرة الشهود الذين عاصروا تلك الحقبة من يهود قطنوا قرطبة وعاشوا فيها بسلام، ومن أوروبيين من مختلف البلدان جذبتهم المدينة بعلومها وثقافتها وفنونها وعمرانها الفريد.

وصل الفتح الإسلامي إلى قرطبة عام 711 ميلادية، وبعد خمس سنوات فقط، أصبحت المدينة عاصمة ولاية إسلامية تابعة لخلافة بني أمية في دمشق، ثم تحولت بعد نحو 50 عامًا، عاصمة إمارة الأندلس المستقلة عن الخلافة العباسية التي نشأت في بغداد.

ومع مطلع العام 766، بدأت شهرتها تزداد مع التطور الذي فرضه حكامها عليها في جميع المجالات، لتصبح في القرن العاشر الميلادي، أي بدءًا من العام ألف، مركزًا سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا عالميًّا بارزًا، وقُدر عدد سكانها في ذلك الوقت بنحو مليون نسمة، وهو رقم سكاني كبير آنذاك.