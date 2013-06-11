بورصة دبي تواصل التراجع

جمت - هبطت أسهم أرابتك للبناء وسوق دبي المالي واحدا بالمئة في حين انخفض سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 بالمئة.

ونزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 2335 نقطة. وانخفض المؤشر في أربع من الجلسات الخمس السابقة لكنه مازال مرتفعا 44 بالمئة في 2013.

ولم يصل حجم التداولات إلى 20 مليون سهم في أول 30 دقيقة، وإذا استمرت نفس وتيرة المعاملات فإن حجم تداولات الثلاثاء سيكون الأدنى منذ أواخر ابريل/ نيسان. وقد يشير هذا إلى عزوف المستثمرين عن البيع بالأسعار الحالية.

وقال موسى حداد مدير خدمات استشارات الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني :"إن مستثمري الأجل الطويل سيستغلون على الأرجح أي تراجع في السوق لتجميع الأسهم بأسعار منخفضة"

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وقال "نتوقع مزيدا من ارتفاع الأسهم هذا العام لكن المرحلة الحالية مرحلة توقف لالتقاط الأنفاس."

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.05 بالمئة إلى 3555 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مسجلا 9357 نقطة.