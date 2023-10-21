"ساغ أفترا" تطلب عدم التنكّر خلال "الـهالوين" بشخصيات من أفلام الأستوديوهات

انعكس الخلاف بين الممثلين المضربين ورؤساء الأستوديوهات في هوليوود، هذه السنة على عيد الـ"هالوين"، إذ طلبت نقابة "ساغ أفترا" من أعضائها، البالغ عددهم 160 ألفًا، عدم التنكر بزيّ أي شخصية من أعمال أنتجتها الأستوديوهات المستهدفة بالإضراب.

ويطال هذا الطلب الموجه إلى الممثلين والراقصين ومختلف العاملين في الإنتاجين السينمائي والتلفزيوني، وتحديدًا شخصية "باربي" من الفيلم الذي أنتجته "وارنر براذرز"، بالإضافة إلى شخصيات الأبطال الخارقين من عالمي "مارفل" أو "ديزني" وشخصيات "سترينجر ثينغز" من "نتفليكس".

وبدلاً من ذلك، نصحت النقابة أعضاءها بالتنكّر في العيد، الذي يحل، في 31 تشرين الأول/أكتوبر، بأزياء شائعة مثل "الشبح أو الزومبي أو العنكبوت".

ويمكنهم أيضًا الاستلهام من شخصيات كرتونية لا تتأثر بإضراب الممثلين، الذين يطالبون بكسب المزيد عندما يحقق أحد أفلامهم أو مسلسلاتهم نجاحًا كبيرًا على المنصات، بدل تلقي مبلغ مقطوع بغض النظر عن شعبية العمل، بالإضافة إلى مطالبتهم بضمانات فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت نقابة الممثلين التي بدأ أعضاؤها إضرابهم، في تموز/يوليو: "دعونا نستخدم قوتنا الجماعية لتوجيه رسالة قوية إلى أصحاب العمل مفادها أننا لن نروّج لمحتواهم من دون التوصّل إلى عقد عادل".

وأعلن الطرفان، خلال الأسبوع الفائت، تعليق المفاوضات بينهما رغم توصّل كتاب السيناريو والأستوديوهات، في الشهر الماضي، إلى اتفاق على الرواتب، مما أنهى إضرابًا استمر 5 أشهر تقريبًا.

لكنّ المطالب المتعلقة بالرواتب التي أعلنت عنها "ساغ-أفترا" أعلى من تلك التي طرحها كتّاب السيناريو.

ويطالب الممثلون بزيادة أكبر على رواتبهم، والحصول على نسبة من الأرباح التي يحققها عمل ناجح بدل الحصول على مكافأة بسيطة.