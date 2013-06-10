قطر تمنح شحنات غاز لمصر قريباً

القاهرة - قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة إن قطر ستقدم "خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال كهدية للشعب المصري الشقيق خلال أشهر الصيف حيث سيبدأ تسلم هذه الشحنات ابتداء من نهاية يوليو/تموز القادم وحتى منتصف شهر سبتمبر/أيلول.

وتأتي منحة الغاز قطر في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في شراء الوقود منذ اندلاع الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011، وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم التيقن السياسي وتراجع إيرادات السياحة.

وتحتاج مصر بشدة للغاز الطبيعي والوقود في الوقت الراهن لمعالجة أزمة الكهرباء التي تشهدها جميع أنحاء مصر.

وفي مايو/أيار قالت الحكومة المصرية إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء، والتي تفاقمت في الشهور الماضية بعدما واجهت الدولة التي تعاني ضائقة مالية صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.