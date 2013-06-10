دبي للاستثمارات تقترض 2.55 مليار دولار

دبي - يهدف الاتفاق الجديد الذي رتبته مجموعة من ثمانية بنوك محلية ودولية لإعادة تمويل قرض يبلغ ملياري دولار يستحق في أغسطس/آب.
وقد اجتذب القرض الجديد طلباً ضخماً من البنوك، وتبحث المؤسسة زيادة هدفها الأصلي بالحصول على ملياري دولار، وفقاً لرويترز.
وقال مؤسسة دبي للاستثمارات في بيان لها إنه بصورة إجمالية شارك 17 بنكا في الصفقة، ويجري تسويق القرض منذ منتصف مارس/آذار.
ومؤسسة دبي للاستثمارات هي ذراع الاستثمار لحكومة دبي، وتمتلك حصصاً في الكثير من الشركات الكبرى بينها طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية.