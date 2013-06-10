دبي للاستثمارات تقترض 2.55 مليار دولار

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مؤسسة دبي للاستثمارات وهي الشركة القابضة لبعض أشهر الشركات في الامارة تقول إنها حصلت على قرض لمدة 5 سنوات قيمته 2.55 مليار دولار.