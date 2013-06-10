محمد بن راشد يزور فرنسا

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وفد رفيع يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين يرافق حاكم دبي في زيارته الى فرنسا بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.