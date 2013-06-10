محمد بن راشد يزور فرنسا

دبي- يبدأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة رسمية الى فرنسا الثلاثاء تستغرق ثلاثة أيام يلتقى خلالها مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين.
ويرافق الشيخ محمد في الزيارة وفد رفيع يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين اللتين تربط بينهما علاقات متميزة في مختلف المجالات وبالذات الاقتصادية منها.
وداب الشيخ محمد بن راشد على القيام بزيارات خارجية عديدة للدول الكبرى لتعزيز العلاقات معها بما يخدم مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز من مكانتها وتاجدها على الصعيد العالمي.