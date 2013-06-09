فيتل يفوز بسباق كندا للفورمولا 1

حقق الألماني فيتل فوزه الـ 29 بسباقات الفورمولا 1 وبفارق 14.4 ثانية عن صاحب المركز الثاني الاسباني فرناندو الونسو سائق فيراري، ووحل في المركز الثالث البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
وجاء الأسترالي مارك ويبر زميل فيتل في رد بول رابعاً متقدماً على الألماني نيكو روزبرج سائق مرسيدس والفائز بسباق موناكو الجولة الماضية في فورمولا 1.
واحتل رايكونن بطل العالم عام 2007 وسائق لوتس المركز التاسع ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر المعتزل وهو إحراز نقاط في 24 سباق جائزة كبرى على التوالي.
ورفع فيتل رصيده في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم إلى 132 نقطة متقدماً على الونسو الذي زاد رصيده الى 96 نقطة وهاميلتون الذي جمع 77 نقطة فيما حصل ويبر على 69 نقطة.
وأصبح الترتيب العام للصانعين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد سباق جائزة كندا الكبرى كما يلي:
1- رد بول 201 نقطة
2- فيراري 145 نقطة
3- مرسيدس 134 نقطة
4- لوتس 114 نقطة
5- فورس انديا 51 نقطة
6- مكلارين 37 نقطة
7- تورو روسو 20 نقطة
8- ساوبر 5 نقاط