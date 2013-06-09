فيتل يفوز بسباق كندا للفورمولا 1

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الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم ثلاث مرات وسائق رد بول يحقق الفوز بسباق جائزة كندا الكبرى للسيارات يوم الأحد ليزداد الفارق مع أقرب منافسيه في فورمولا 1 إلى 36 نقطة.