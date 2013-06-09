أردوغان يحشد أنصاره للتظاهر

أنقرة - دعا أردوغان أنصاره للاستعداد من أجل الخروج في مظاهرات مؤيدة للحكومة مطلع الأسبوع القادم في اسطنبول وانقرة، في الوقت الذي أطلقت فيه الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين مناهضين له في ميدان في أنقرة، ضمن أكبر احتجاجات تواجهه منذ توليه السلطة قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال اردوغان وسط صياح حشود من مؤيديه في أنقرة: "هل أنتم مستعدون للقاء كبير في أنقرة؟"

كما قال رئيس الوزراء التركي أردوغان اليوم الأحد أن أسواق المال التركية تتعرض للهجوم على أيدي المضاربين المحليين والدوليين وحث الناس على وضع أموالهم في البنوك الحكومية بدلاً من البنوك الخاصة.

وقال أثناء اجتماع لأنصاره في العاصمة أنقرة "إذا انهارت بورصة اسطنبول.. ستكونون أنتم (المضاربون) تحت الركام.. وليس طيب أردوغان"، وفقاً لويترز.

يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه المحتجون الأتراك مطالب رئيس حكومتهم رجب طيب أردوغان بالتوقف عن الاحتجاجات، ودعوا إلى مظاهرات أوسع.

هذا واستبعد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان إجراء انتخابات مبكرة، وقال قياديون بالحزب أنهم سيدعون من جانبهم إلى تجمعات حاشدة في اسطنبول وانقرة الأسبوع المقبل.