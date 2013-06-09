أيتام أردنيون يلوحون بحرق أنفسهم

عمّان ـ طالب الشباب المعتصمون بإقالة وزير التنمية الإجتماعية ريم أبو حسين، وطالبوا بفتح تحقيق موسع لمعرفة أسباب إقدام روبين على إشعال النار بنفسه وذلك في اعتصام نفذوه أمام مبنى الوزارة.
المعتصمون أبدوا احتجاجهم على عدم وجود آلية مبرمجة لدى وزارة الرعاية الاجتماعية بالأردن في التعامل مع الخريجين من مراكز رعاية الأيتام، وطالبوا بإيجاد برنامج فاعل لمتابعة أوضاع "أبناء المؤسسات" بعد تخرجهم من دور الرعاية بعد بلوغهم سن الثامنة عشر.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم الأيتام علاء الطيبي أن الشاب أحمد روبين الذي أقدم على إحراق نفسه، تقدم عدة مرات من وزارة التنمية للحصول على مطالب تحققت للبعض كحصوله على رقم وطني غير مميز ومسكن وتأمين صحي.