أيتام أردنيون يلوحون بحرق أنفسهم

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يهدد أيتام الأردن من خريجي دور الرعاية الإجتماعية بحرق أنفسهم، تعاطفاً مع زميلهم أحمد روبين الذي أحرق نفسه يوم الخميس الماضي.