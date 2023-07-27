الإكوادور.. أعمال شغب تودي بحياة 31 سجيناً

أسفرت أعمال تمرد وشغب استمرت مدة ثلاثة أيام في سجن "ليتورال" في مدينة غواباكيل الإكوادورية عن مقتل 31 سجينا وجرح 18 آخرين من بينهم أفراد جيش وشرطة، بحسب صحيفة "El Diario".

ووفق الصحيفة، بدأت الفوضى في السجن بعد سلسلة مواجهات بين السجناء أنفسهم، مما أجبر قوات أمن السجن على الفصل بينهم. لكن الأمر تطور لأكثر من ذلك وبدأت أعمال تمرد وشغب وإطلاق رصاص بشكل كثيف من داخل السجن باتجاه قوات الأمن.

على الفور، تم إعلان حالة الطوارئ في سجون الدولة وسُمح لقوات الشرطة والجيش بالتدخل لاستعادة السيطرة على السجن.

وتمكنت قوات الشرطة والجيش من استعادة السيطرة على السجن بشكل كامل مساء الثلاثاء، بعد عملية دامية استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة من قبل الطرفين وسقط فيها قتلى وجرحى.

وزير الداخلية، خوان زاباتا، أكد للصحيفة استعادة السيطرة الكاملة على هذا السجن، بعد أعمال شغب وعنف هي الأخطر في البلاد.

كما ذكرت مصادر الشرطة أنها عثرت على سلاح "ميني أوزي" عدد 2، وتسع بنادق، وقاذفة قنابل يدوية، وقنبلة محلية الصنع، وسبعة أسلحة قصيرة. كما تم العثور على ما يقرب من ألف طلقة ونقود ومجوهرات ومخدرات.

ورجحت المصادر أن كل ما حدث كان من افتعال العصابة الإجرامية "Chone Killers" بدليل وجود هذه الأسلحة مخبأة في العنابر التي ينزل فيها بعض أفرادها، علاوة على وجود بعض الألوان والعلامات الخاصة بالعصابة على الأسلحة المضبوطة.