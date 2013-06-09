نجوم المصارعة في أبوظبي للمرة الثانية

إرم – (خاص) أحمد ديب

يعتزم اتحاد المصارعة الترفيهية "دبليو دبليو إي" زيارة دولة الإمارات وبالتحديد العاصمة ابوظبي للمرة الثانية، بعد زيارة سابقة العام الماضي، وتقديم عروض جديدة.

كما أعلنت الشركة المنظمة أنها ستزور أبوظبي في تشرين الأول/أكتوبر القادم، وتقيم ثلاثة عروض خلال ثلاثة أيام متتالية هي 10 و11 و12 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكدت إدارة المصارعة الترفيهية تواجد أبرز النجوم على رأسهم المصارع المحبوب جون سينا، والعملاق رايباك، وأضخم رجل في العالم مارك هنري، وشيموس وغيرهم.

وستقام العروض في مدينة زايد الرياضية، في ملعب التنس، وتبدأ العروض في الساعة السابعة بالتوقيت الملحي.

يذكر أن طرح التذاكر بدأ منذ الأيام الماضية على موقع بيع التذاكر "تيكيت ماستر"، لمن أراد حجز مقعده.