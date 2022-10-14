ما سر "البومة" التي ستظهر على قميص برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد؟

وقال برشلونة إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده الهادفة إلى الجمع بين كرة القدم والموسيقى.

وعرض دريك الفائز بجائزة جرامي أربع مرات صورة للقميص وعليه الرمز الخاص به عبر حسابه على موقع إنستجرام الذي يتابعه أكثر من 120 مليون شخص حول العالم.