عامل من قاعة الأفراح بنينوى: كان الناس يحترقون ويصرخون أمام عيني

وصف عامل كان ضمن فريق العمل في قاعة "الهيثم" للأفراح في محافظة نينوى في العراق، اللحظات المروعة، لحظة اندلاع الحريق، الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وقال إنه مع اندلاع الحريق، شاهد شقيقه، الذي يعمل معه، وهو يصرخ بهم، ويطالبهم بالخروج من أحد المنافذ.