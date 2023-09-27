عامل من قاعة الأفراح بنينوى: كان الناس يحترقون ويصرخون أمام عيني
وصف عامل كان ضمن فريق العمل في قاعة "الهيثم" للأفراح في محافظة نينوى في العراق، اللحظات المروعة، لحظة اندلاع الحريق، الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وقال إنه مع اندلاع الحريق، شاهد شقيقه، الذي يعمل معه، وهو يصرخ بهم، ويطالبهم بالخروج من أحد المنافذ.
وأضاف أنه أثناء خروجهم، وقع انفجار جرّاء غاز، ثم رأى الناس أمام عينيه وهم يحترقون ويصرخون، مبينًا أنه قام وآخرون بإخراج ثلاث نساء تعرضن للحرق، وساعدوهن، كما قاموا بإخراج رجلين.
وأوضح العامل أنّ الحريق المأساوي كان أشبه بحريق اندلع جرّاء انفجار سيارة مفخخة، لافتًا إلى أن شعورهم أثناء وقوع الحريق، وكأنهم كانوا داخل "فرن للخبز".