شاهين يطالب مرسي بالرحيل

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

شن الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم في خطبته هجوما حادا على الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بسبب موقفهم الذي وصفه بالمتخاذل من قضية سد النهضة وعلى حديث الرئيس الذي قال فيه أعلينا بالدعاء لحل أزمة النيل، مؤكداً على أن هذا فهم خاطيء للإسلام، وأن الإنتصارات لاتأتي بالدعاء فقط وإنما بالعمل، وأكد أن هذه القضية لو حدثت في عهد النظام السابق لخرج الإخوان ليقولوا "على أثيوبيا رايحين شهداء بالملايين".

وتساءل شاهين في خطبته عن حقيقة خطة دولة إسرائيل بموافقة النظام الحاكم المصري لكى تصبح اسرائيل دولة منبع نهر النيل وتصل اليها المياه عبر الأراضى المصرية، مشيرا إلى أن تلك الخطة لو حدثت ستصبح كارثة، وأن بناء سد النهضة هو نوع من أنواع الضغوط على مصر لتنفيذ الخطة، مضيفا أن ما يحدث مقدمة لتلك الخطة.

وشن شاهين هجوماً كبيراً على لقاء الرئيس مرسي مع بعض القوى السياسية والذي تم اذاعته على الهواء مباشرة، وقال ان الله قال "إسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون"، مشيراً إلى أن الرئيس يجب أن يجلس مع الجيش والمخابرات والمتخصصين في الازمة، متسائلاً "هل قرارات الحرب تتخذ على الهواء مباشرة؟" ، ثم أين مجلس الدفاع الوطني من القضية.

وحول فتاوي إهدار دماء الثوار اثناء تظاهرات 30 يونيو واعتقالهم قال شاهين: "ستحرق مصر وسندخل بها إلى السيناريو السوري، مشيرا إلى أن مهمته الآن هي حماية مصر".