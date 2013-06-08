الثوار يسعون لإسقاط جنسية أيمن نور

القاهرة- (خاص) عمرو علي

أعلن محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية الوطنية عن تقديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه وعدم ممارسته الحياة السياسية.

وذلك بعد تنظيمه لإجتماع بين عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بهدف شق الصف الثوري و إفشال يوم 30 يونيو المقبل وإهدار دماءالشعب المصري.

واتهم عطية في تصريحات خاصة لـ (إرم) نور بأنه ارتكب أعمالاً إجرامية أدت إلى إهدار أرواح الثوار وشق الصف الثوري والسياسي، وبالمؤامرة على الثورة ومساندة نظام الحكم في مواجهات دموية ضد القوي الثورية التى تنتهج أسلوب التظاهر السلمي للمطالبة بتنفيذ الوعود المتعلقة بالحرية والعدالة الإجتماعية التي جاءت من أجلها ثورة يناير.

وأضاف عطية قائلاً: إن نور ارتكب سلوكاً إجرامياً، وحاول الوقيعة بين جبهة الإنقاذ وقياداتها وشباب الجبهة والثوار بعد محاولته الفاشلة لشق الصف الثوري، و دعوة موسى والشاطر في اجتماع سري سرب أخباره لجميع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن نور يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية، وانتهازية سياسية تؤدي إلى انشقاق الصف والمساس بأمن وسلامة الوطن.

وكشف عطية عن أن البلاغ سيتضمن اتهام نور بالمساس والإضرار بالأمن الوطني بعد تصريحاته في حوار الرئيس مع القوى السياسية لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، والذي تم إذاعتة علي الهواء بهدف خداع اثيوبيا وترويج شائعات عن شراء طائرات وأسلحة.

وأكد عطية على أن هناك عدد من رموز القوي السياسية وشباب الثورة سيحضرون معه أثناء تقديم البلاغ، من بينهم الدكتور جمال زهران عضو مجلس أمناء التيار الشعبي وأستاذ العلوم السياسية.