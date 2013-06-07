6 أبريل المصرية تحتج فجرا

القاهرة - عمرو علي

فى زيارة مفاجئة فجر اليوم قامت حركة 6 أبريل بعمل وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الجيزة، وذلك تحت شعار "فى ذكرى خالد سعيد نرد لكم زيارات الفجر"، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بانتهاكات الداخلية المستمرة، منذ قتلها لخالد سعيد مرورا بكل شباب الثورة، ومن هذه الشعارات "كلنا خالد سعيد" و "يسقط حكم المرشد" و"لن ننسي شهدائنا".

كما رددو فى حماس هتافات "الداخلية بلطجية" و"أنا إسمى خالد سعيد" و" هنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية" و" الشعب يريد أسقاط النظام" و "يسقط حكم المرشد" .

وبدا ملحوظا وضع المتظاهرين لافتة "كلنا خالد سعيد" علي سيارات الشرطة كنوع من التحدي لقتلة أيقونة الثورة المصرية التى قام بها شباب مصر يوم 25 يناير 2011.