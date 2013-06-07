مصرية تتزوج رجلين في وقت واحد

الشرقية - محمد عبد الحميد

تزوجت فتاة في التاسعة عشرة من العمر برجلين في شهر واحد، الأول بعقد زواج رسمي والآخر بعقد عرفي، وعندما علم والدها بالأمر نصحها بان تمزق الورقة العرفي وتعود لزوجها الأول، لاسيما وانه لم يمض على زواجها منه إلا أياما معدودة، وذلك درءا للفضائح وحتى يستطيع أن يعيش ما تبقى من عمره مرفوع الرأس بين أهله وجيرانه، إلا أنها رفضت بدعوى أنه أجبرها على الزواج من الأول كونه ميسور الحال رغم أنها لا تحبه، ولهذا لم تستطع العيش معه فهربت لتتزوج ممن تحب، وأن الأيام التي قضته معه جعلتها لا تطيق فراقه.

الجريمة التى ارتكبتها الفتاء دفعت بالأب إلى أن يتقدم ببلاغ لمركز شرطة "فاقوس" بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، يشكو فيه ابنته التي لوثت شرف العائلة بزواجها من رجلين في نفس الوقت، وقال: "فكرت في قتلها لأغسل عارها، ولكنني لم أقو على فعلها، ولهذا لجأت للشرطة كي تقتص منها".

وتبين من تحريات مباحث فاقوس أن العجوز، ويدعى زكي كامل 50 سنة مقيم في مدينة الإسماعيلية، وقد عانى في الأيام الماضية من تهكم أهله وجيرانه من فرار ابنته المتزوجة حديثا "ميادة - 19 سنه" من منزل زوجها "صدام البدوي" للتزوج بعقد عرفي من "علاء فؤاد - 22 سنه" ومقيم بفاقوس شرقية رغم علم الأخير بأنها لا تزال على ذمة زوجها الأول.

وبررت ميادة فعلتها بأنها لم تكن ترغب فى أن تعاشر حبيبها في الحرام وتغضب الله ولهذا تزوجته بعقد عرفي أمام شهود وأكدت أنها دعت والدها لأن يسعى لطلاقها من زوجها الأول الذي لا تحبه، ولكنه رفض فتمسكت بحبيب العمر.

تم القبض على ميادة وزوجها الثاني، وتحرر محضر بالواقعة، ويجري حاليا العرض علي النيابة العامة بتهمتي الزنا والخيانة الزوجية.