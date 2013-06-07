حكومة الحمد الله ستستمر لأكثر من 3 اشهر

إرم- (خاص)

قال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم لـ"إرم": "إن حكومة الحمد الله ستواجهها الكثير من المعيقات من بينها المعيقات الاقتصادية و الاجتماعية،لأنه لا يوجد في الأفق اية حلول يمكن لهذه الحكومة الوليدة أن تقترحها للتصدي للمشكلات الاقتصادية".

"والمشكلات الاقتصادية جزء منها يعود للسياسة الاسرائيلية، وجزء يتعلق بالمساعدات الدولية التي تقدم للسلطة الفلسطينية والتي جرى تقنينها في الفترة الاخيرة،وإن كان هناك حديث عن أفاق جديدة لحل هذه المسألة عن طريق شبكة الأمان العربية التي وعد العرب بتوفيرها.

وأضاف سويلم "أن القضايا الاجتماعية التي تراكمت وتفاقمت على مدى أكثر من 20 عاماً لا سيما قضية الفقر والبطالة لا يوجد لها حلول سريعة، أما الموضوع السياسي فإن القيادة الفلسطينية اليوم تجد نفسها أمام مفترق طرق إذا تم الدخول في عملية مفاوضات مع إسرائيل دون الوصول إلى الاستحقاقات المطلوبة إسرائيلياً، فإن ذلك سيؤثر على وضع الحكومة و أدائها والتحديات الماثلة أمام حكومة الحمد الله كبيرة وكبيرة جداً".

وعند سؤاله إن كان يعتقد أن حكومة مكونة من 24 وزيراً ستكون حكومة مؤقتة أم أنها طويلة الأمد ودائمة ليست فقط حكومة تسيير أعمال، أجاب سويلم:"هذه الحكومة وانتهاء فعاليتها مرتبط بقضية المصالحة،والآن باتت كل المؤشرات تدل عن أن المصالحة بعيدة الأمل وتسير بالاتجاه المعاكس، وكل الدلائل تشير إلى أن الحديث عن رغبة حماس بالتصالح أصبح حديثاً غير جدي على الإطلاق، وحتى الشرعية الفلسطينية لم يعد أمامها من مخرج مباشر لقضية التصالح والمصالحة وأمام كل ذلك فإن هذه الحكومة طويلة الأمد وليست قصيرة الأمد".